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22:49, 18 февраля 2025Мир

В США пообещали обсудить вопрос новых регионов на переговорах с Россией

Уолтц: Обсудим вопрос новых регионов на переговорах с Россией
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Вопрос возможности сохранения за Россией новых регионов будет обсуждаться на дальнейших переговорах, заявил помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц. Его слова передает ТАСС.

«Я думаю, это те вопросы, которые следует обсуждать. И это те вопросы, к которым мы приступим и будем выполнять сложную работу», — сказал Уолц. Он добавил, что вопросы о территориях и гарантиях безопасности являются фундаментальными принципами, которые будут лежать в основе дискуссии.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что разговор российской делегации с представителями США в Саудовской Аравии был очень полезным, поскольку стороны слушали и слышали друг друга. При этом он указал на то, что достижение взаимопонимания Москвы и Вашингтона по ряду вопросов «не означает сближения позиций двух стран».

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