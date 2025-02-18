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21:00, 18 февраля 2025Мир

В США заявили о сдвиге в подходе к отношениям с Россией

NYT: Переговоры в Эр-Рияде показали сдвиг в подходе США к отношениям с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Russian Foreign Ministry / Reuters

Переговоры между США и Россией в Эр-Рияде могут свидетельствовать о значительном сдвиге в подходе Вашингтона к отношениям с Москвой. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Эта встреча стала последним из череды резких поворотов администрации Трампа в отказе от западных попыток изолировать Россию», — говорится в материале.

Как отмечает издание, переговоры стали резким отходом от прежней политики США, направленной на дипломатическое давление на Москву. Отмечается, что Белый дом показывает готовность к взаимодействию.

Ранее спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф назвал российско-американские переговоры превзошедшими все ожидания. По его словам, Вашингтон и представить себе не мог лучшего результата после сессии.

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