Спецпредставитель Трампа назвал переговоры превзошедшими все ожидания

Уиткофф: Переговоры РФ и США превзошли все ожидания американской делегации

Прошедшие в Эр-Рияде переговоры России и США превзошли все ожидания американской делегации. Об этом заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, сообщает Reuters.

«Мы и представить себе не могли лучшего результата после сессии», — сказал он журналистам

По его словам, между представителями Москвы и Вашингтона состоялся очень серьезный разговор. Он также добавил, что США в ближайшие пару недель определят, когда состоится визит американской делегации в Россию.

Ранее представитель американского Госдепа Тэмми Брюс заявила, что одной встречи делегаций России и США недостаточно для прочного мира. Однако она подчеркнула, что Москва и Вашингтон договорились начать работу над украинским урегулированием.