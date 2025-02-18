Политик Топкурулу: Запад проиграл на Украине, а Трамп хочет избежать ущерба

Атлантическая система потерпела поражение на Украине, США пытается завершить процесс без дальнейшего ущерба для себя. Об этом заявил зампредседателя турецкой партии Vatan («Родина») Хакан Топкурулу в беседе с РИА Новости.

По словам Топкурулу, планируемая встреча глав США и России Дональда Трампа и Владимира Путина станет переговорами о том, как завершить это поражение без дальнейшего ущерба для Соединенных Штатов.

12 февраля Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Путиным. По словам главы Белого дома, разговор с российским коллегой был очень продуктивным. После этого Трамп позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому.