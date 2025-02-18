Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:52, 18 февраля 2025Мир

В Турции заявили о проигрыше Запада Украине

Политик Топкурулу: Запад проиграл на Украине, а Трамп хочет избежать ущерба
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Анна Раткогло / РИА Новости

Атлантическая система потерпела поражение на Украине, США пытается завершить процесс без дальнейшего ущерба для себя. Об этом заявил зампредседателя турецкой партии Vatan («Родина») Хакан Топкурулу в беседе с РИА Новости.

По словам Топкурулу, планируемая встреча глав США и России Дональда Трампа и Владимира Путина станет переговорами о том, как завершить это поражение без дальнейшего ущерба для Соединенных Штатов.

12 февраля Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Путиным. По словам главы Белого дома, разговор с российским коллегой был очень продуктивным. После этого Трамп позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Премьер-министр Италии осталась недовольна консультациями по Украине. Как прошла встреча лидеров ЕС в Париже?

      У невесты случился сердечный приступ в день свадьбы

      Россиянам дали пять советов для защиты от телефонных мошенников

      Названы преимущества возвращения западных брендов в Россию

      Боец СВО одним ударом позволил штурмовикам зачистить опорный пункт ВСУ

      Подполье сорвало железнодорожную логистику ВСУ в Запорожье

      Москвичей предупредили о снеге и гололедице

      Момент крушения самолета в аэропорту Торонто попал на видео

      Россиянину отказали в пересмотре 15-летнего приговора за поджог военкомата

      В Турции заявили о проигрыше Запада Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше