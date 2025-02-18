Врач предупредила о риске деменции из-за алкоголя

Злоупотребление алкоголем может приводить к развитию демеции, заявила врач-терапевт Ольга Чиркова. Об этих рисках она предупредила россиян в разговоре с News.ru.
«Длительное или чрезмерное употребление алкоголя вызывает алкогольную деменцию — снижение когнитивных свойств от ухудшения памяти и внимания до полной потери ядра личности и психических нарушений», — отметила доктор.
Она объяснила, что вред мозгу наносят этиловый спирт и ацетальдегид, в который он преобразовывается в организме человека. По словам Чирковой, оба этих вещества являются нейротоксичными: они уничтожают нейроны, из-за чего нейронные связи рвутся, а когнитивные способности человека, как следствие, начинают угасать.
«Наиболее ярко это проявляется в возрасте 55+, но в настоящее время, к сожалению, алкогольная деменция начала молодеть», — добавила Чиркова.
Ранее психолог Антон Антипов перечислил указывающие на проблемы с алкоголем тревожные знаки. По его словам, резкие перепады настроения, изолированность от семьи могут указывать на алкоголизм.