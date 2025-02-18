Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:06, 18 февраля 2025Экономика

Акции украинских компаний резко выросли

Индекс украинских компаний WIG-Ukraine в Варшаве превысил трехлетний максимум
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Gumbariya / Shutterstock / Fotodom

На фоне прошедших в Саудовской Аравии первых за много лет переговоров делегаций России и США индекс украинских акций на Варшавской бирже WIG-Ukraine превысил уровень, на котором он находился в феврале 2022 года. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

В понедельник, 17 февраля, индекс взлетел на восемь процентов, а во вторник прибавил более шести процентов. По состоянию на 19:40 по московскому времени он торгуется выше 590 пунктов, три года назад индекс находился в районе 575 пунктов.

В частности, во вторник акции производителя молочной продукции Milkiland выросли более чем на 13 процентов, а агрохолдингов «Агротон» и ИМК — более чем на десять и семь процентов. Сильнее всего выросли акции угольной компании Coal Energy — на 25 процентов.

В мае 2024 года WIG-Ukraine опускался ниже 200 пунктов, таким образом, с тех пор индекс поднялся в три раза.

Таким образом инвесторы демонстрируют рост ожиданий остановки боевых действий на Украине в скором времени на фоне активности администрации президента США Дональда Трампа.

Российский индекс Мосбиржи за последний месяц также прибавил более десяти процентов, однако первые переговоры рынок воспринял негативно. Индекс Мосбиржи потерял 1,50 процента, а индекс РТС — 1,4 процента в связи с тем, что в комментариях всех участников встречи не упоминалась отмена антироссийских санкций в обозримом будущем.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский отменил визит в Саудовскую Аравию. Он назвал прошедшие там переговоры России и США сюрпризом

      США и Индия расширят сотрудничество в космосе

      Темнокожая женщина исполнит роль Иисуса в культовом мюзикле

      Советник Зеленского объяснил отмену его визита в Саудовскую Аравию

      Макрон созовет вторую срочную встречу по Украине

      Российская пенсионерка попалась на афере с продажей машины

      Россиянам подсказали новый способ заработать

      Стало известно о сдерживающих натиск ВСУ у российской границы «космонавтах»

      В Европарламенте оценили возможность вступления Украины в ЕС и НАТО

      Переговоры России и США вызвали злость во Франции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше