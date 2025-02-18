Акции украинских компаний резко выросли

Индекс украинских компаний WIG-Ukraine в Варшаве превысил трехлетний максимум

На фоне прошедших в Саудовской Аравии первых за много лет переговоров делегаций России и США индекс украинских акций на Варшавской бирже WIG-Ukraine превысил уровень, на котором он находился в феврале 2022 года. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

В понедельник, 17 февраля, индекс взлетел на восемь процентов, а во вторник прибавил более шести процентов. По состоянию на 19:40 по московскому времени он торгуется выше 590 пунктов, три года назад индекс находился в районе 575 пунктов.

В частности, во вторник акции производителя молочной продукции Milkiland выросли более чем на 13 процентов, а агрохолдингов «Агротон» и ИМК — более чем на десять и семь процентов. Сильнее всего выросли акции угольной компании Coal Energy — на 25 процентов.

В мае 2024 года WIG-Ukraine опускался ниже 200 пунктов, таким образом, с тех пор индекс поднялся в три раза.

Таким образом инвесторы демонстрируют рост ожиданий остановки боевых действий на Украине в скором времени на фоне активности администрации президента США Дональда Трампа.

Российский индекс Мосбиржи за последний месяц также прибавил более десяти процентов, однако первые переговоры рынок воспринял негативно. Индекс Мосбиржи потерял 1,50 процента, а индекс РТС — 1,4 процента в связи с тем, что в комментариях всех участников встречи не упоминалась отмена антироссийских санкций в обозримом будущем.