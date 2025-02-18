Ярославский «Локомотив» через суд взыскал с выбежавшего на лед болельщика 500 тысяч рублей

«Локомотив» взыскал с выбежавшего на лед фаната Баунова 500 тысяч рублей

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» взыскал с выбежавшего на лед болельщика Евгения Баунова 500 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебное решение Кировского районного суда Ярославля.

Инцидент произошел 24 апреля прошлого года на домашнем стадионе ярославцев «Арена 2000» во время матча плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против магнитогорского «Металлурга». Из-за действий Баунова матч был приостановлен, фанату запретили посещать игры в течение года.

«Локомотив» был оштрафован КХЛ на 500 тысяч рублей. Клуб заплатил штраф, а затем решил взыскать эту сумму с Баунова в суде, который встал на сторону команды. Кроме того, болельщик возместит судебные расходы на сумму 15 тысяч рублей.

Игра, в который произошел инцидент, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Металлурга». Этот матч был решающим в финальной серии, Кубок Гагарина достался магнитогорскому клубу.