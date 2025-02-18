Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:49, 18 февраля 2025Мир

Захарова заявила о сорвавшихся с цепи европейских элитах

Захарова: ЕС сорвался с цепи, сделав ставку на военное решение по Украине
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) «сорвались с цепи», сделав ставку на военное решение конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В последние дни русофобски настроенные европейские политические элиты будто с цепи сорвались. Они просто отбросили всякие приличия», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, лидеры стран ЕС открыто высказывают неприятие наметившихся контуров для урегулирования украинского кризиса дипломатическим путем. Представитель МИД подчеркнула, что их «разрывает от ненависти и злобы».

Дипломат также сочла очевидным тот факт, что европейские элиты намерены сохранить ставку на военное решение конфликта, несмотря на несоответствие этого шага подлинным интересам их стран. По ее словам, такие решения «не истинные европейцы делают, а те, кто не хочет мира на своем континенте».

Ранее депутат Европарламента от болгарской партии «Возрождение» Петар Волгин обвинил европейских лидеров в отрыве от реальности и использовании «мантр последних лет о победе Украины».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Переговоры России и США завершились

      Москвичка развела в квартире больше десятка собак

      Совратившего семерых мальчиков российского студента арестовали

      Госсекретарь США оценил вероятность участия ЕС в переговорах по Украине

      Должников по ЖКУ предупредили о риске лишиться дачи и машины

      СК начал проверку после одновременной смерти двух российских футболистов одной команды

      Россия и США обсудили инвестиции после завершения конфликта на Украине

      Около сотни россиян застряли за границей из-за многократного переноса рейса

      Госсекретарь США высказался об отмене санкций Запада против России

      Российская пенсионерка едва не осталась без дома из-за телефонных аферистов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше