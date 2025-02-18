Захарова: ЕС сорвался с цепи, сделав ставку на военное решение по Украине

Страны Европейского союза (ЕС) «сорвались с цепи», сделав ставку на военное решение конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В последние дни русофобски настроенные европейские политические элиты будто с цепи сорвались. Они просто отбросили всякие приличия», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, лидеры стран ЕС открыто высказывают неприятие наметившихся контуров для урегулирования украинского кризиса дипломатическим путем. Представитель МИД подчеркнула, что их «разрывает от ненависти и злобы».

Дипломат также сочла очевидным тот факт, что европейские элиты намерены сохранить ставку на военное решение конфликта, несмотря на несоответствие этого шага подлинным интересам их стран. По ее словам, такие решения «не истинные европейцы делают, а те, кто не хочет мира на своем континенте».

Ранее депутат Европарламента от болгарской партии «Возрождение» Петар Волгин обвинил европейских лидеров в отрыве от реальности и использовании «мантр последних лет о победе Украины».