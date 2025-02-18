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18:54, 18 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский рассказал о встрече с Эрдоганом

Зеленский прокомментировал встречу с Эрдоганом
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своей встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, заявив, что Киев ценит отношения со Анкарой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Украина очень ценит отношения с Турцией и то, что в это чрезвычайное время войны мы имеем необходимое взаимопонимание и получаем поддержку», — написал Зеленский.

По его словам, вместе с турецким лидером они обсудили глобальные процессы, включая гарантии безопасности для Украины и взаимодействие стран в вопросах экономики, образования и обмена пленных.

Ранее Эрдоган заявил, что турецкая сторона не хочет терять надежду на мирное урегулирование украинского конфликта. По словам политика, Анкара видит «позитивные месседжи» Вашингтона и Москвы.

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