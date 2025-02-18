Жителя Херсона осудили за диверсии на территории России

Житель Херсона получил 19 лет за диверсии в Запорожской области

Суд приговорил к 19 годам лишения свободы 25-летнего жителя Херсона, который совершил диверсии на территории Запорожской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, в период с февраля 2022 года по июнь 2024-го участник созданного Вооруженными силами Украины диверсионного сообщества, несогласный с проведением специальной военной операции, прошел обучение диверсионной деятельности. После этого он забирал из схронов взрывчатые вещества и изготавливал на основе них самодельные взрывные устройства (СВУ) – эти СВУ он использовал для подрыва железнодорожных путей в Мелитополе.

Мужчину признали виновным по статьям об участии в диверсионном сообществе, незаконном приобретении, хранении, ношении и изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств, обучении диверсионной деятельности, а также совершении взрыва. Первые три года он проведет в тюрьме.

Ранее во 2-м Западном окружном военном суде началось рассмотрение уголовного дела 26-летнего жителя подмосковного Домодедово Григория Онищенко, обвиняемого в участии в террористической деятельности.