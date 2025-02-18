Обосновавшийся в России украинец вышел на связь с СБУ и собирал отряд для диверсий

«Ъ»: Житель Домодедово Онищенко на суде признал вину в сотрудничестве с СБУ

Во 2-м Западном окружном военном суде началось рассмотрение уголовного дела 26-летнего жителя подмосковного Домодедово Григория Онищенко, обвиняемого в участии в террористической деятельности. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

На первом заседании он признал свою вину. Из материалов дела следует, что подсудимый родом с Украины выступал против проведения специальной военной операции (СВО). Он обосновался в России в 2015 году, переехав вместе с матерью и отчимом. Онищенко отслужил в российской армии и работал водителем на хлебозаводе.

По данным следствия, в 2017 году он съездил к родственникам на Украину, где купил автомат АКС-74, привез его в Россию и здесь закопал. После начала СВО Онищенко связался со Службой безопасности Украины (СБУ) и стал передавать им координаты военных целей в Подмосковье для атаки беспилотниками. Он собирался вступить в ряды легиона «Свобода России» (признана в РФ террористической организацией и запрещена), вербовал туда новых членов и собрал группу единомышленников, с которыми планировал совершать диверсии. Он договорился со знакомым на обучение навыкам рукопашного боя, но тот, узнав об истинных намерениях Онищенко, сообщил о нем в ФСБ.

Российская спецслужба задержала украинца в мае 2024 года.

17 февраля сообщалось, что 2-й Западный окружной военный суд решил провести в закрытом режиме слушания по уголовному делу о подготовке диверсии на территории воинской части в Подмосковье, по которому проходят Юрий Михеев и братья-близнецы Матвей и Тимофей Мельниковы.