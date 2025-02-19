Арестованную за фотографию в Иране пару туристов обвинили в шпионаже

Daily Mail: Арестованную в Кермане пару британских туристов обвинили в шпионаже

Арестованную в Иране за фотографию пару британских туристов обвинили в шпионаже и связях с западными спецслужбами. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам представителя местной судебной власти Асгара Джахангира, супругов Крейга и Линдси Форман арестовали в провинции Керман. Он заявил, что иностранцы въехали в страну, выдавая себя за туристов, а на самом деле собирали информацию. Иран заверил, что связи пары с иностранными разведывательными службами подтверждены.

Ранее сообщалось, что Форманам около 50 лет. В Иран они попали через Армению и планировали затем посетить Пакистан. О поездке туристы писали в аккаунтах в соцсетях. Известно, что Министерство иностранных дел Великобритании предупреждало путешественников, что посещение Ирана может быть опасным для владельцев британского паспорта. Однако пара все же рискнула и решила пересечь мусульманскую страну на мотоцикле.

Позже анонимный источник в правительстве Ирана заявил, что Форманов арестовали без причины. Якобы для задержания иностранцев из европейских стран властям Ирана не нужны веские доводы.