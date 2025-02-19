Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:39, 19 февраля 2025Путешествия

Арестованную за фотографию в Иране пару туристов обвинили в шпионаже

Daily Mail: Арестованную в Кермане пару британских туристов обвинили в шпионаже
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: dailymail.co.uk

Арестованную в Иране за фотографию пару британских туристов обвинили в шпионаже и связях с западными спецслужбами. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам представителя местной судебной власти Асгара Джахангира, супругов Крейга и Линдси Форман арестовали в провинции Керман. Он заявил, что иностранцы въехали в страну, выдавая себя за туристов, а на самом деле собирали информацию. Иран заверил, что связи пары с иностранными разведывательными службами подтверждены.

Ранее сообщалось, что Форманам около 50 лет. В Иран они попали через Армению и планировали затем посетить Пакистан. О поездке туристы писали в аккаунтах в соцсетях. Известно, что Министерство иностранных дел Великобритании предупреждало путешественников, что посещение Ирана может быть опасным для владельцев британского паспорта. Однако пара все же рискнула и решила пересечь мусульманскую страну на мотоцикле.

Позже анонимный источник в правительстве Ирана заявил, что Форманов арестовали без причины. Якобы для задержания иностранцев из европейских стран властям Ирана не нужны веские доводы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о пересечении российскими бойцами границы с Украиной в Курской области

      Выбегающий из перевернувшегося самолета пассажир снял свою реакцию на видео

      Путин заявил об отсутствии оснований у Европы по одному вопросу

      Путин оценил проблемы отношений России и США

      Китай сократил вложения в госдолг США

      Путин оценил заявления Зеленского о переговорах России и США

      Путин высказался о встрече с Трампом

      Перечислены модные фасоны брюк на весну

      Полиция задержала участника кровавой разборки 2021 года в Шлиссельбурге

      «Не надо плакать и жаловаться». Как Европа отреагировала на переговоры России и США и может ли она сорвать сделку по Украине?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше