Беспилотник упал в граничащей с Россией области Казахстана

БПЛА упал в районе поселка Уялы в Бокейординском районе Казахстана

Беспилотник упал в граничащей с Россией Западно-Казахстанской области, сообщает Orda.kz.

Упавший БПЛА обнаружили 18 февраля на окраине поселка Уялы Бокейординского района. Информацию позднее подтвердил лава района Нурлыбек Даумов. Регион, где нашли упавший объект, граничит с Саратовской, Волгоградской, Астраханской, Самарской и Оренбургской областями. В 250 километрах от места падения находится полигон Капустин Яр.

Уточняется, что дрон похож на разведывательный БПЛА Crecerelle, разработанный французской компанией Sagem. Его передали казахстанским военным.

При этом ранее Mash писал, что разведывательный беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины был обнаружен неподалеку от объекта Каспийского трубопроводного консорциума в Казахстане. Издание сообщило о появлении 19 февраля дрона-разведчика в ходе атаки украинских беспилотников на Волгоград и Саратов. По предварительным данным, БПЛА Crecerelle координировал атаку дронов-камикадзе и оказался у границ Казахстана.

До этого в МИД Казахстана заявили, что Астана намерена решить вопрос об ударе ВСУ по нефтеперекачивающей станции Каспийского трубопроводного консорциума при помощи дипломатии.