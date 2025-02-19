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20:59, 19 февраля 2025Спорт

«Динамо» купило футболиста сборной Парагвая

«Динамо» купило футболиста сборной Парагвая Хуана Касереса
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Rodrigo Valle / Getty Images

Московское «Динамо» подписало контракт с защитником сборной Парагвая Хуаном Касересом. Об этом сообщается на сайте столичного клуба.

Соглашение с 24-летним защитником рассчитано до декабря 2029 года. Финансовые условия сделки не уточняются, по информации портала Transfermarkt, динамовцы купили игрока у аргентинского «Лануса» за 3,4 миллиона евро.

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За новый клуб Касерес будет выступать под 4-м номером. «Добро пожаловать в нашу семью, Хуан», — говорится в сообщении клуба.

Касерес — уроженец Аргентины, парагвайское гражданство он получил в 2022 году. В активе футболиста семь матчей в составе национальной сборной страны.

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