«Уралвагонзавод»: Для российских танков создадут новые типы динамической защиты

Для российских танков создадут новые типы динамической защиты. Об этом ТАСС сообщили в корпорации «Уралвагонзавод».

«Специалисты продолжают работать над повышением защиты танков как пассивной, так и активной», — сказали в компании.

Там добавили, что в настоящее время на российских танках применяется «Реликт», который сегодня относится к передовым типам динамической защиты.

В ноябре президент России Владимир Путин назвал российский основной танк Т-90М «Прорыв» лучшей машиной своего класса в мире.

В июне Telegram-канал «Военкоры Русской весны» показал применение танка Т-90М «Прорыв» в ходе специальной военной операции.