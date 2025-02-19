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18:01, 19 февраля 2025Наука и техника

Для российских танков создадут новые типы динамической защиты

«Уралвагонзавод»: Для российских танков создадут новые типы динамической защиты
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Для российских танков создадут новые типы динамической защиты. Об этом ТАСС сообщили в корпорации «Уралвагонзавод».

«Специалисты продолжают работать над повышением защиты танков как пассивной, так и активной», — сказали в компании.

Там добавили, что в настоящее время на российских танках применяется «Реликт», который сегодня относится к передовым типам динамической защиты.

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