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16:13, 19 февраля 2025Спорт

Экс-вратарь «Спартака» перешел в клуб ФНЛ

Экс-вратарь «Спартака» Селихов перешел в клуб ФНЛ «Урал»
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stupnikov Alexander / FC "Spartak" / Globallookpress.com

Экс-вратарь московского «Спартака» Александр Селихов перешел в «Урал». Об этом сообщается в Telegram-канале команды из Екатеринбурга.

30-летний голкипер совершил трансфер на правах свободного агента, так как расторг контракт со «Спартаком» 22 января. Селихов будет играть под 57-м номером. Подробности контракта не раскрываются.

«Урал» идет на третьем месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиге (ФНЛ). В 21 матче команда набрала 37 очков.

Селихов выступал за «Спартак» с декабря 2016 года. Всего в составе команды он провел 102 матча, из которых 30 отстоял на ноль. Вместе с красно-белыми вратарь становился чемпионом России и обладателем Кубка страны.

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