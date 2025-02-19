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08:47, 19 февраля 2025Наука и техника

Физики подтвердили библейскую версию сотворения мира

Физики Бассани и Магейхо подтвердили библейскую версию сотворения мира
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Физики Паоло Бассани и Жоау Магейхо, опубликовали статью «Как создать Вселенную», в которой они рассмотрели библейскую версию сотворения мира. Работа ученых доступна в библиотеке Корнеллского университета.

В статье специалисты заявляют, что «мир возник так, как написано в Библии». Они утверждают, что с помощью математического языка смогли доказать эту версию происхождения Вселенной.

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В своих вычислениях ученые опирались на механизм, разработанный математиком Андреем Марковым. Сделав выводы из исследований, физики отметили, что Вселенная образовалась из хаоса, как описано в священном писании. Из этой картины «складывается упорядоченный мир со стабильной материей, постоянной скоростью света и привычной нам гравитацией».

Эксперты также обнаружили несостыковки в Ветхом Завете. В Библии Бог предстает антропоморфным существом с конечностями, а в рамках Вселенной он является вибрацией и энергией, которая определяет все мировые процессы.

Ранее ученые доказали наличие инопланетной жизни во Вселенной. К такому выводу пришли специалисты Токийского университета в Японии.

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