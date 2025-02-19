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06:34, 19 февраля 2025Из жизни

Гиппопотам растерзал женщину во время сафари

Daily Mail: В Замбии гиппопотам растерзал американскую туристку во время сафари
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

Муж туристки, которую растерзал гиппопотам, обвинил в трагическом инциденте туристическую компанию. Об этом пишет Daily Mail.

70-летняя Лиза Мандерс и ее муж Крейг решили исполнить мечту и в мае 2024 года отправились в Замбию на 10-дневное сафари. Поездку организовала африканская туркомпания Portfolio, у которой есть офисы в США. На пятый день путешествия гиды устроили пешую прогулку к берегу реки, где обитают гиппопотамы. Во время прогулки туристам предлагали подходить поближе к воде, чтобы разглядеть и сфотографировать купающихся там животных. При этом туристов оставили на берегу одних. Двое гидов, один из которых имел при себе винтовку на случай непредвиденных инцидентов, отошли.

Мандерс стояла у воды, когда один из гиппопотамов заметил ее и бросился к берегу. Он на большой скорости приблизился к Мандерс, схватил ее зубами за голову и размозжил женщине череп. После этого он стал топтать ее тело. Спасти Мандерс было невозможно, атака была смертельной и молниеносной.

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После трагедии Крейг Мандерс обвинил Portfolio в халатности и несоблюдении базовых мер безопасности. Он обратился в суд с иском против компании. «Если бы мы понимали, какую опасность представляет бегемот, мы бы никогда не согласились на такой близкий контакт во время пешей прогулки», — говорится в иске. По мнению Мандерса, компания несет ответственность за смерть его жены и должна понести наказание. Представители Portfolio называют случившееся трагической случайностью.

Ранее сообщалось, что сотрудник зоопарка в Индии не смог пережить нападение гиппопотама. Он убирал вольер, когда самка затоптала его, восприняв мужчину как угрозу детенышу.

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