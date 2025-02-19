Глава дипломатии ЕС призвала усилить позиции Украины на поле боя

Каллас: Нужно усилить позиции Киева на поле боя, не время обсуждать миротворцев

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что еще не время обсуждать потенциальное размещение миротворцев на Украине, для начала нужно усилить позиции Киева на поле боя. К этому она призвала в интервью изданию Euractiv.

«Прямо сейчас мы должны сосредоточить наши силы на поддержке Украины, и чем сильнее она на поле боя, тем сильнее она за столом переговоров. Мы должны поставить Украину в положение силы, чтобы она смогла сказать "нет" плохой сделке», — отметила Каллас.

После переговоров России и США в Эр-Рияде глава дипломатии ЕС Каллас предупредила, что если договоренность по Украине будет достигнута без одобрения Европейского союза, то она не будет реализована. Она подчеркнула необходимость участия украинцев и европейцев в дискуссии.