Игрок клуба КХЛ забросил пять шайб в одном матче

Игрок «Сочи» Даниил Сероух забросил пять шайб «Динамо» в матче КХЛ

Нападающий «Сочи» Даниил Сероух забросил пять шайб в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским «Динамо». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 19 февраля, и завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев. В составе динамовцев отличились Кирилл Адамчук, Антон Слепышев и Даниил Пыленков.

Сероух стал вторым игроком в истории КХЛ, забросившим пять шайб в одном матче. В 2008 году пента-трик в ворота «Барыса» сделал форвард «Ак Барса» Алексей Морозов.

«Сочи» имеет в активе 44 очка и замыкает турнирную таблицу Западной конференции. «Динамо» с 73 очками идет на втором месте в той же конференции.