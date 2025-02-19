Инструктор и ученик посадили самолет с отказавшим двигателем и чудом выжили

PNA: На Филиппинах пилоты посадили учебный самолет после отказа двигателя

Инструктор и начинающий пилот-ученик чудом выжили при посадке самолета с отказавшим двигателем на Филиппинах. Об этом сообщил портал Philippines News Agency (PNA).

19 февраля двое мужчин выполняли учебный полет на Piper Tomahawk в районе Пларидела в провинции Булакан. Внезапно единственный двигатель лайнера отказал, и экипаж подал сигнал бедствия.

Инструктор решил направить самолет на поле и жестко, но контролируемо посадил его. В результате стойка носового шасси не выдержала и разрушилась, однако оба пилота остались живы и не получили травм.

Местные власти проводят расследование, чтобы определить причину неисправности двигателя.

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