Роскошный самолет Криштиану Роналду застрял в аэропорту из-за трещины на стекле

The Sun: Самолет Криштиану Роналду застрял в Манчестере из-за трещины на стекле

Самолет футболиста Криштиану Роналду застрял в аэропорту Манчестера из-за трещины на стекле. Об этом пишет таблоид The Sun.

Bombardier Global Express 6500 стоимостью почти семь миллиардов рублей приземлился в британском городе 14 февраля. «Причина его прибытия в Манчестер на данный момент неизвестна и до сих пор остается предметом споров среди футбольных болельщиков», — говорится в публикации.

По данным источника, в ближайшее время роскошный лайнер не сможет покинуть аэропорт из-за трещины на одном из окон. Сейчас инженеры ждут отправки запасной части, чтобы починить неисправность. Неизвестно, был ли Роналду на борту самолета, когда тот прибыл в Манчестер.

Ранее самолет авиакомпании KLM с королевой Бельгии Матильдой совершил аварийную посадку в Коста-Рике. Причиной также стала трещина на стекле.

