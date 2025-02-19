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13:39, 19 февраля 2025Путешествия

Роскошный самолет Криштиану Роналду застрял в аэропорту из-за трещины на стекле

The Sun: Самолет Криштиану Роналду застрял в Манчестере из-за трещины на стекле
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Jose Manuel Ribeiro / Reuters

Самолет футболиста Криштиану Роналду застрял в аэропорту Манчестера из-за трещины на стекле. Об этом пишет таблоид The Sun.

Bombardier Global Express 6500 стоимостью почти семь миллиардов рублей приземлился в британском городе 14 февраля. «Причина его прибытия в Манчестер на данный момент неизвестна и до сих пор остается предметом споров среди футбольных болельщиков», — говорится в публикации.

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По данным источника, в ближайшее время роскошный лайнер не сможет покинуть аэропорт из-за трещины на одном из окон. Сейчас инженеры ждут отправки запасной части, чтобы починить неисправность. Неизвестно, был ли Роналду на борту самолета, когда тот прибыл в Манчестер.

Ранее самолет авиакомпании KLM с королевой Бельгии Матильдой совершил аварийную посадку в Коста-Рике. Причиной также стала трещина на стекле.

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