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11:07, 13 февраля 2025Путешествия

Самолет с королевой Бельгии совершил аварийную посадку из-за трещины в лобовом стекле

Самолет KLM с королевой Бельгии Матильдой совершил аварийную посадку
Алина Черненко

Фото: Justin Makangara / Reuters

Самолет авиакомпании KLM с королевой Бельгии Матильдой совершил аварийную посадку в Коста-Рике. Об этом сообщает портал Aviation A2Z.

Уточняется, что нештатная ситуация произошла в воскресенье, 9 февраля, во время организованной поездки королевы с миссией ЮНИСЕФ из Амстердама в Сан-Хосе. После приземления королевский корреспондент Вим Дехандшуттер, который летел тем же рейсом, обнаружил трещину в лобовом стекле воздушного судна. По словам журналиста, пассажиры не получили уведомлений об этом во время полета или по прибытии.

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Представители перевозчика опубликовали официальное заявление, подтверждающее инцидент, и подчеркнули, что безопасность пассажиров и экипажа была обеспечена на протяжении всего полета. Как пишет издание, Boeing 787-9 остается в Коста-Рике в ожидании необходимого ремонта.

Ранее самолет этой же нидерландской авиакомпании выкатился за пределы полосы при аварийной посадке и попал на видео. Во время взлета послышался громкий шум, и пилоты решили вернуться в аэропорт вылета.

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