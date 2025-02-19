Россиян предупредили об опасности доступа к контактам у приложений

IT-эксперт Драченин предупредил о рисках доступа приложений к контактам

Когда приложение просит доступ к контактам — это уже повод задуматься, потому что в большинстве случаев ему этот список вообще не нужен, сообщил эксперт по информационной безопасности, замгендиректора Staffcop Юрий Драченин. О потенциальной опасности разрешения в настройках он предупредил россиян в беседе с «Лентой.ру».

«Да, критичной угрозы может и не быть, но, если вдруг кто-то захочет собрать информацию о вас, контакты — это просто подарок. Они показывают твое окружение, с кем ты общаешься, какие у тебя связи. Если вас захотят атаковать, доступ к контактам сильно упростит задачу злоумышленникам», — предостерег IT-эксперт.

Еще один риск, по его словам, связан с использованием базы контактов в мошеннических целях.

«Например, приложение может рассылать сообщения от вашего имени, вводить в заблуждение друзей и коллег. Им может прийти сообщение с просьбой перевести деньги или перейти по фишинговой ссылке. Они увидят ваше имя и, скорее всего, не заподозрят подвоха. В результате обманутыми окажутся не только вы, но и ваши близкие», — поделился Драченин.

Кроме того, разрешая приложению доступ к контактам, можно столкнуться с программой-шпионом, рассказал собеседник «Ленты.ру». Тогда все номера утекут куда-то, и пользователь даже не узнает, кто и как их использует, добавил эксперт.

Это может быть спам, мошенничество, атаки — все что угодно. Если вы не понимаете, зачем приложению доступ к контактам, лучше его не давать. В идеале всегда проверять, какие разрешения запрашивает сервис, и по возможности их ограничивать. В этом вопросе лучше перестраховаться, чем потом разбираться с последствиями Юрий Драченин IT-эксперт

Ранее Драченин рассказывал, что при поступлении средств от незнакомца стоит обратиться в банк, чтобы обезопасить себя.

До этого член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин предупредил россиян о том, что входящие переводы от незнакомцев могут быть частью мошеннических схем по отмыванию денег. Он уточнил, что получатель может быть привлечен к уголовной ответственности как соучастник.