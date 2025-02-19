Крупные российские банки заявили о снижении ставок по депозитам

«Газета.Ru»: Снижение крупными банками ставок по депозитам стало тенденцией

Планы Сбербанка снизить ставки по депозитам с 22 февраля соответствуют тенденции на рынке, в рамках которой с конца прошлого года, когда стало ясно, что Центробанк (ЦБ) перестал повышать ключевую ставку, крупные кредитные организации приступили к сокращению их уровней. Об этом со ссылкой на опрошенных экспертов пишет «Газета.Ru».

Как напоминает издание, несколько банков, не предупреждая клиентов, стали снижать ставки по вкладам в декабре, а после праздников к ним присоединились другие банки из топ-20.

В свою очередь, в Сбере уточнили, что с 22 февраля ставки будут снижены по линейке «Лучший %» с нынешних 22,5 процента до 22 процентов годовых, а для клиентов уровня «Премьер» — с 23 процентов до 22,5 процента. Изменение условий не распространяется на вклады, которые будут оформлены до указанной даты, а клиенты смогут зафиксировать свою доходность до понижения ставок.

«В перспективе снижение ставок по вкладам продолжится, и это обусловлено снижением потребности банков в пассивах», — указывает глава отдела сопровождения клиентов по кредитам и долгам компании «Финансово-правовой альянс» Евгения Боднар. По ее словам, ранее банки закладывали в свою политику повышение ключевой ставки вплоть до 25 процентов и, после того как регулятор во второй раз подряд отказался повышать показатель, эти уровни закономерно пересматриваются.

Как пишет РБК, три крупных банка из топ-10 — МКБ, Т-Банк и Альфа-Банк — изменили ставки по вкладам после заседания ЦБ.