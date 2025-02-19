Матвиенко оценила начало переговоров между Россией и США

Матвиенко: Начало переговоров между РФ и США является хорошим сигналом

Начало переговоров между Россией и США является очень хорошим и позитивным сигналом. Такую оценку дала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает ТАСС.

В то же время она подчеркнула, что делать выводы преждевременно. По ее словам, впереди предстоит непростая и сложная работа. В частности, уточнила Матвиенко, сначала нужно выяснить позиции и подходы двух стран, а затем предстоит поиск приемлемых решений по тем или иным вопросам.

Она также добавила, что между странами многое было потеряно за прошедшие три года.

Ранее первый замглавы оборонного комитета Совета Федерации Владимир Чижов отметил, что переговоры Москвы и Вашингтона могут стать началом диалога между странами.

Российско-американские переговоры состоялись 18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд. Москву представили Кирилл Дмитриев, а также глава МИД Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков. Со стороны американцев на переговорах присутствовали госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф.