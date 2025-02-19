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10:27, 19 февраля 2025Из жизни

Мужчина избил крокодила и попал под суд

SNL24: В ЮАР арестовали мужчину, который избил нильского крокодила
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Thomas Couillard / Unsplash

В ЮАР мужчина из провинции Лимпопо попал под суд за то, что избил крокодила. Об этом сообщает SNL24.

47-летнего Джона Мулаудзи из деревни Дутуни объявили в розыск в январе, когда в социальных сетях стал распространяться ролик, в котором он пинал ногой в пасть нильского крокодила, выбравшегося из-под дамбы. На видео были также запечатлены некоторые другие жители деревни, подбадривавшие мужчину криками.

14 февраля Мулаудзи арестовали по обвинению в нарушении закона о защите животных от 1962 года. «Мы не знали, что кого-то могут арестовать за нападение на животных. Мы не знали, что совершаем уголовное преступление», — посетовал задержанный.

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В полиции пояснили, что нильские крокодилы опасны в воде, однако на суше практически не представляют угрозы для человека. «Этот крокодил не представлял никакой угрозы и не заслужил такого обращения», — сказал представитель полиции. Он также отметил, что в 2017 году Южноафриканский национальный институт биоразнообразия включил нильских крокодилов в список видов, находящихся под угрозой.

Ранее в Индонезии 105 крокодилов сбежали с крокодиловой фермы. Основание ограды возле пруда, где жили рептилии, размыло сильными дождями.

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