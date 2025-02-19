Названы условия для возвращения в Россию Volkswagen и Volvo

Mash: Volkswagen и Volvo не смогут вернуться в Россию на прежних условиях

Ушедшие из России Volkswagen и Volvo не смогут вернуться на прежних условиях. Об этом со ссылкой на источники в правительствах регионов сообщает Telegram-канал Mash.

Производства зарубежных компаний в РФ заняли новые собственники. Так, на бывшей площадке Volkswagen и Mitsubishi производит китайские автомобили HAVAL. Предприятие Samsung выкупила VVP Group, которая выпускает электронику для магазинов «М-Видео» и «Эльдорадо». На экс-заводах Volvo Trucks (АМО) и Siemens AG также выпускают свою продукцию новые владельцы.

«Все их производства обзавелись российскими собственниками. Без возможности обратного выкупа. Единственный вариант для тех, кто захочет вернуться, — строить свои заводы с нуля без прежних льгот», — называют условия источники.

Российские эксперты стали высказывать предположения о скорой нормализации отношений двух стран, одним из следствий которых и станет приход бизнеса, после телефонного разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Так, глава РФПИ Кирилл Дмитриев ждет возвращения компаний из США в Россию уже во втором квартале 2025 года. По его словам, этот процесс будет непростым, так как многие ниши уже заняты отечественными компаниями или же пришедшими на их место фирмами из дружественных стран.

Первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов в то же время заявил, что не видит никаких признаков скорого возвращения западных брендов в Россию. В кулуарах финансового форума Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) он указал, что большей частью такие заявления отражают желание российских спикеров и имеют отношение не к реальности, а к тому, что им самим не хватает. Он привел в пример слухи о возвращении Visa, Mastercard, Bershka, Zara, Coca-Cola, McDonald's.