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13:34, 19 февраля 2025Забота о себе

Онищенко дал россиянам один совет на конец зимы

Онищенко: В конце зимы надо следить за здоровьем из-за риска осложнений болезней
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко призвал в конце зимы уделять особое внимание здоровью из-за высокого риска осложнения любых болезней. Его слова приводит ТАСС.

Онищенко подчеркнул, что из-за теплой зимы окончание эпидемиологического сезона гриппа и ОРВИ вряд ли сдвинется. Однако, по его словам, постоянные колебания температур уже сказались на внутренних биоритмах и привели к снижению защитной функции организма. Из-за этого любое заболевание в последние недели февраля может протекать тяжело и с осложнениями, предупредил эпидемиолог.

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«Сейчас такой период, когда любое мало-мальски значимое заболевание может окончиться тяжелым течением. Поэтому нужно следить за здоровьем, соблюдать режим сна и отдыха, питаться нормально и тогда все будет хорошо», — дал совет россиянам Онищенко.

Ранее Онищенко оценил необходимость создания вакцины против метапневмовируса. По его мнению, на данный момент в срочном создании этой вакцины нет необходимости, однако нужно сделать ее «заготовку».

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