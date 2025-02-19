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11:42, 19 февраля 2025Мир

Песков назвал ключевую тему переговоров в Эр-Рияде

Песков: Россия и США прежде всего обсуждали собственные отношения в Эр-Рияде
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Россия и США во время прошедших в Эр-Рияде переговоров прежде всего обсуждали собственные отношения. Ключевую тему переговоров представителей двух стран раскрыл пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Вчера переговоры были посвящены плану восстановления российско-американских отношений», — рассказал официальный представитель Кремля, подчеркнув важность создания условий для этого.

Песков также отметил, что переговоры с американцами стали важным шагом для урегулирования конфликта на Украине.

Российско-американские переговоры состоялись в столице Саудовской Аравии во вторник, 18 февраля. На встрече, которая продолжалась четыре с половиной часа в Эр-Рияде, стороны обсудили нормализацию двусторонних отношений, подготовку к переговорам президентов Владимира Путина и Дональда Трампа и условились в будущем учитывать интересы друг друга на международной арене.

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