В Кремле заявили о важном шаге в сторону урегулирования конфликта на Украине

Песков: Россия и США сделали важный шаг для урегулирования конфликта на Украине

В ходе переговоров в Саудовской Аравии Россия и США сделали важный шаг в сторону урегулирования вооруженного конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Сделан очень важный шаг в сторону создания таких условий для выгодного мирного договора. Проявлена должная политическая воля с обеих сторон — я имею в виду в данном случае Россию и США», — рассказал представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что встреча в Эр-Рияде послужила и началу восстановления двусторонних отношений России и США. Он добавил, что о полноценном улучшении рано говорить, но у двух сторон «деловой настрой» по этому вопросу.

Ранее Песков заявил, что переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа могут состояться до конца февраля. Однако он добавил, что переговоры могут пройти и позже. По словам представителя Кремля, на подготовку встречи требуется время.