Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:27, 19 февраля 2025Экономика

Представителям одного вида коммунальных услуг позволят врываться в квартиры россиян

В Госдуме предложили разрешить газовщикам беспрепятственно входить в квартиры
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Газовщикам захотели разрешить беспрепятственно входить в квартиры россиян. С таким предложением выступил замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, пишет ТАСС.

Законопроект, позволяющий коммунальщикам входить в жилье россиян, должны рассмотреть 25 февраля. «В течение 12 дней суд будет обязан вынести решение, на основании которого газовщики совместно с ФССП будут возвращаться в квартиры, но уже с правом беспрепятственного попадания внутрь», — пояснил Колунов.

Многие россияне отказываются впускать газовщиков в свои квартиры для обследования плит и труб — тем самым они создают потенциально опасные условия для жизни и здоровья всех жильцов многоквартирного дома, говорится в пояснительной записке к проекту.

В октябре 2024 года в пятиэтажке Черкесска произошел взрыв. Пострадали как минимум 11 человек, в городе ввели режим ЧС муниципального характера. Причиной, по словам очевидцев, мог стать отказ одной из жительниц дома впускать в квартиру газовщиков для проверки оборудования.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о пересечении российскими бойцами границы с Украиной в Курской области

      В Петербурге захотели закрыть 11 станций по одной причине

      Путин удивился сдержанности Трампа в ответ на хамство европейцев

      Бритни Спирс разозлилась из-за фото с судимым экс-возлюбленным

      Выбегающий из перевернувшегося самолета пассажир снял свою реакцию на видео

      Путин заявил об отсутствии оснований у Европы по одному вопросу

      Путин оценил проблемы отношений России и США

      Китай сократил вложения в госдолг США

      Путин оценил заявления Зеленского о переговорах России и США

      Путин высказался о встрече с Трампом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше