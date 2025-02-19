Представителям одного вида коммунальных услуг позволят врываться в квартиры россиян

В Госдуме предложили разрешить газовщикам беспрепятственно входить в квартиры

Газовщикам захотели разрешить беспрепятственно входить в квартиры россиян. С таким предложением выступил замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, пишет ТАСС.

Законопроект, позволяющий коммунальщикам входить в жилье россиян, должны рассмотреть 25 февраля. «В течение 12 дней суд будет обязан вынести решение, на основании которого газовщики совместно с ФССП будут возвращаться в квартиры, но уже с правом беспрепятственного попадания внутрь», — пояснил Колунов.

Многие россияне отказываются впускать газовщиков в свои квартиры для обследования плит и труб — тем самым они создают потенциально опасные условия для жизни и здоровья всех жильцов многоквартирного дома, говорится в пояснительной записке к проекту.

В октябре 2024 года в пятиэтажке Черкесска произошел взрыв. Пострадали как минимум 11 человек, в городе ввели режим ЧС муниципального характера. Причиной, по словам очевидцев, мог стать отказ одной из жительниц дома впускать в квартиру газовщиков для проверки оборудования.