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12:38, 31 октября 2024Россия

В столице российского региона после взрыва в пятиэтажке ввели режим ЧС

МЧС: в Черкесске после взрыва в пятиэтажке ввели режим ЧС

Кадр: Telegram-канал МЧС Карачаево-Черкесии

В столице Карачаево-Черкесии Черкесске после взрыва в пятиэтажном жилом доме ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера. Об этом сообщило управление МЧС по российскому региону в Telegram.

Как рассказал замначальника областного ведомства Антон Шахбазян, разбор завалов здания продолжается. Также организована работа комиссии по оценке ущерба. Из поврежденного дома эвакуировали 51 человека. Развернут пункт временного размещения.

Ранее стало известно, что под завалами нашли еще двух человек без признаков жизни. Таким образом число жертв взрыва выросло до четырех.

Взрыв в многоквартирном жилом доме в столице Карачаево-Черкесии произошел утром 31 октября. Разрушения зафиксированы на четвертом и пятом этажах здания. По последним данным, пострадали 11 человек. В оперативных службах сообщили, что в качестве предварительной версии происшествия рассматривается взрыв газа. Его эпицентр находился на верхнем этаже дома.

Жильцы дома рассказали журналистам о странной пенсионерке с признаками психического расстройства, которая жила в трехкомнатной квартире на пятом этаже. По их словам, пожилая женщина не впускала к себе газовщиков, когда те приезжали для проверки оборудования.

ЖЗЛ
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