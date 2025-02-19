Путин оценил готовность России вернуться за стол переговоров по Украине

Путин: Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине

Москва готова вернуться за стол переговоров по разрешению конфликта на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

Российский лидер подчеркнул, что Москва никогда от них не отказывалась. «РФ никогда не отказывалась от диалога с Европой или Украиной, заявил российский президент. Европейцы сами прекратили контакты с Москвой, а Киев даже запретил себе переговоры с Россией», — отметил глава государства.

Также Владимир Путин высоко оценил прошедшие 18 февраля переговоры российской и американской делегаций в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Он заявил о планах в ближайшие дни позвонить наследному принцу Саудовской Аравии, чтобы выразить благодарность.