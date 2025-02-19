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17:38, 19 февраля 2025Мир

Путин прокомментировал слова Трампа о желании закончить конфликт на Украине за сутки

Путин: Трамп поменял свою позицию, так как стал получать больше информации
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Президент США Дональд Трамп поменял свою позицию по планам закончить конфликт на Украине за сутки, так как стал получать больше информации по этому вопросу. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, передает ТАСС.

«Когда господин Трамп был кандидатом в президенты США, он говорил о достаточно коротких сроках по урегулированию, скажем, украинского кризиса, но после того, как стал получать информацию как уже избранный президент Соединенных Штатов от спецслужб и так далее, он изменил же свою позицию, сказал, что да, потребуется полгода», — рассказал глава государства.

При этом Путин указал, что действия Трампа являются «естественной» реакцией. Он также добавил, что сейчас трудно говорить о каких-либо конкретных сроках окончания боевых действий.

Ранее Путин заявил, что с удовольствием встретится с американским коллегой Трампом, но для этого требуется тщательная подготовка. По мнению главы государства, президент США также будет рад встрече. Это прослеживалось по характеру недавнего телефонного разговора, подчеркнул российский президент.

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