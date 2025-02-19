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16:51, 19 февраля 2025Мир

Путин раскрыл цели встречи с американскими представителями в Эр-Рияде

Путин: Целью встречи России и США в Эр-Рияде было повышение доверия
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Russian Foreign Ministry / Handout / Reuters

Целью встречи представителей России и США в столице Саудовской Аравии в Эр-Рияде было повышение взаимного доверия. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, передает ТАСС.

«Целью и предметом наших разговоров было восстановление российско-американских отношений», — рассказал глава государства.

Путин также подчеркнул, что без доверия Москвы и Вашингтона друг к другу нельзя урегулировать конфликт на Украине. По его словам, он высоко оценивает переговоры, так как американскую сторону представляли люди, которые не страдают предвзятым отношением к России и готовы к диалогу.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа могут состояться до конца февраля. По словам представителя Кремля, для организации переговорного процесса лидеров России и США требуется время, а также определенная подготовка по линии внешнеполитических ведомств двух государств.

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