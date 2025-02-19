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14:36, 19 февраля 2025Наука и техника

«Рособоронэкспорт» оценил масштабы производства оружия в России

Михеев: Производство оружия в России обеспечивает армию и «Рособоронэкспорт»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России достиг таких темпов производства оружия, при которых обеспечиваются интересы Армии России и «Рособоронэкспорта». Масштабы производства оценил гендиректор компании Александр Михеев в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что в ходе планирования работы с предприятиями ОПК «Рособоронэкспорт» в первую очередь учитывает интересы Минобороны России и потребности ведомства в современном вооружении.

«Однако оборонно-промышленный комплекс России, в том числе предприятия "Ростеха", на сегодняшний момент вышли на производственный уровень, при котором мы уверенно можем работать с иностранными партнерами на условиях, обеспечивающих разумные сроки изготовления и поставки продукции», — сказал Михеев.

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По его словам, по этому параметру Россия не уступает, а зачастую превосходит основных конкурентов на рынке.

В декабре 2024 года первый вице-премьер России Денис Мантуров рассказал, что в 2024 году производство боевой авиации в России выросло в 2,5 раза, а темпы выпуска легкобронированной техники увеличились в 4 раза.

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