«Рособоронэкспорт» оценил масштабы производства оружия в России

Михеев: Производство оружия в России обеспечивает армию и «Рособоронэкспорт»

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России достиг таких темпов производства оружия, при которых обеспечиваются интересы Армии России и «Рособоронэкспорта». Масштабы производства оценил гендиректор компании Александр Михеев в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что в ходе планирования работы с предприятиями ОПК «Рособоронэкспорт» в первую очередь учитывает интересы Минобороны России и потребности ведомства в современном вооружении.

«Однако оборонно-промышленный комплекс России, в том числе предприятия "Ростеха", на сегодняшний момент вышли на производственный уровень, при котором мы уверенно можем работать с иностранными партнерами на условиях, обеспечивающих разумные сроки изготовления и поставки продукции», — сказал Михеев.

По его словам, по этому параметру Россия не уступает, а зачастую превосходит основных конкурентов на рынке.

В декабре 2024 года первый вице-премьер России Денис Мантуров рассказал, что в 2024 году производство боевой авиации в России выросло в 2,5 раза, а темпы выпуска легкобронированной техники увеличились в 4 раза.