Россиянка описала Мексику фразой «абсолютная противоположность Америки»

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и призналась, что эта страна — абсолютная противоположность Америки. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что в Мексике, в отличие от США, где она не могла расслабиться из-за боязни получить штраф за какое-либо нарушение, стресс испарился в первые же дни.

«Здесь никто никуда не спешит, всем наплевать на чужие проблемы, и ты волей-неволей начинаешь жить так же. В Штатах даже официанты бегают, в Канаде все по правилам, а тут... можешь ждать заказ 40 минут, но зато он будет вкусным», — такими фразами описала свой опыт россиянка.

Ершова также рассказала, что продукты и уличная еда в этой латиноамериканской стране стоят намного дешевле, чем в США и Канаде. Кроме того, по ее словам, там намного лучше заправки.

«В отличие от Штатов, где тебе предложат максимум несъедобный хот-дог, здесь есть душ, места для отдыха, иногда даже еда и мини-гостиницы», — удивилась она.

Путешественница добавила, что в США все рассчитано на потребление, а в Мексике люди просто радуются жизни, не зацикливаются на мелочах и не пытаются все контролировать.

«Тут можно увидеть, как дети играют на улице, как взрослые спокойно отдыхают, как жизнь течет своим ходом, без гонки и вечного "быстрее, выше, сильнее". Здесь никто не думает, как накопить на пенсию в 20 лет и не боится просрочить платеж по кредитке», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша описала мексиканские магазины фразой «русский покупатель поперхнется». В частности, она поразилась обилию на полках сушеного перца чили.

