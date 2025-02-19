Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:30, 19 февраля 2025Путешествия

Россиянка описала Мексику фразой «абсолютная противоположность Америки»

Алина Черненко

Фото: Unsplash

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и призналась, что эта страна — абсолютная противоположность Америки. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что в Мексике, в отличие от США, где она не могла расслабиться из-за боязни получить штраф за какое-либо нарушение, стресс испарился в первые же дни.

Материалы по теме:
«Будь там очень осторожен» Чем заняться простому туристу из России на мексиканском курорте для богачей и знаменитостей
«Будь там очень осторожен»Чем заняться простому туристу из России на мексиканском курорте для богачей и знаменитостей
28 апреля 2022
«После мексиканских мужчин не захочется возвращаться к другим». Что манит россиян в Мексике, несмотря на похищения и вонь?
«После мексиканских мужчин не захочется возвращаться к другим». Что манит россиян в Мексике, несмотря на похищения и вонь?
5 февраля 2025

«Здесь никто никуда не спешит, всем наплевать на чужие проблемы, и ты волей-неволей начинаешь жить так же. В Штатах даже официанты бегают, в Канаде все по правилам, а тут... можешь ждать заказ 40 минут, но зато он будет вкусным», — такими фразами описала свой опыт россиянка.

Ершова также рассказала, что продукты и уличная еда в этой латиноамериканской стране стоят намного дешевле, чем в США и Канаде. Кроме того, по ее словам, там намного лучше заправки.

«В отличие от Штатов, где тебе предложат максимум несъедобный хот-дог, здесь есть душ, места для отдыха, иногда даже еда и мини-гостиницы», — удивилась она.

Путешественница добавила, что в США все рассчитано на потребление, а в Мексике люди просто радуются жизни, не зацикливаются на мелочах и не пытаются все контролировать.  

«Тут можно увидеть, как дети играют на улице, как взрослые спокойно отдыхают, как жизнь течет своим ходом, без гонки и вечного "быстрее, выше, сильнее". Здесь никто не думает, как накопить на пенсию в 20 лет и не боится просрочить платеж по кредитке», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша описала мексиканские магазины фразой «русский покупатель поперхнется». В частности, она поразилась обилию на полках сушеного перца чили.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянам раскрыли порядок выхода на пенсию с 2026 года

      В США заявили об усталости Вашингтона просить Европу брать ответственность за оборону

      Зеленского заподозрили в срыве переговоров по Украине

      Женщина начала испытывать отвращение к сексу с партнером и обратилась за советом

      Россиянам рассказали о трех малоизвестных способах получить налоговый вычет

      В Китае рассказали о первопричине украинского конфликта

      Погибшего под Курском 19-летнего добровольца по ошибке признали дезертиром

      В Британии задумали отправить на Украину истребители Typhoon

      Трамп отказался выводить американские войска из Европы

      План «Ковер» ввели еще в двух российских аэропортах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше