Стало известно о состоянии обвиняемой в расправе над экс-мэром российского города

Mash: Внучка экс-мэра Самары Тархова перестала говорить на фоне стресса

Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова, обвиняемая в расправе над ним и его супругой, перестала говорить на фоне стресса. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, на допросах и судебном заседании женщина не произнесла ни слова и выглядела отрешенной. Предположительно, у нее могла развиться патология, из-за которой человек перестает реагировать на вопросы и не дает понять знаками, что готов вступить с окружающими в контакт. Еще одна версия — пребывание в сопоре. В таком состоянии человек не реагирует на окружающую обстановку, не выполняет никаких заданий, не отвечает на вопросы. Вскоре обвиняемую отправят на экспертизу в самарскую психиатрическую больницу, там она пробудет минимум месяц. Врачи не исключают, что фигурантка может симулировать.

Ранее стало известно, что внучка экс-мэра Самары не дает показаний и пояснений по делу. «Молчание не только в отношении показаний, но и в отношении предъявленного обвинения», — заявил ее адвокат по назначению.

По версии следствия, обвиняемая расправилась с родственниками у них в квартире, а потом попыталась скрыть преступление. При осмотре квартиры потерпевших установлено, что помещение было обработано химическим раствором щелочи.

Правоохранители выяснили, что фигурантка готовилась к преступлению — она заранее купила строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Обвиняемая не работала, Тархов оплачивал ей съемную квартиру в центре Самары.

О расправе над Тарховым и его женой стало известно 5 февраля. Тогда же была задержана и их внучка. Предположительно, она расправилась с родственниками из-за 145 миллионов рублей.