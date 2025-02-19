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15:33, 19 февраля 2025Силовые структуры

Внучка бывшего мэра Самары отказалась давать пояснения по предъявленному обвинению

Внучка экс-мэра Самары не дает пояснений по предъявленному обвинению
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: РИА Новости

Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова, обвиняемая в расправе над ним и его супругой, не дает показаний и пояснений по делу. Об этом сообщил адвокат женщины Владимир Владимиров, передает ТАСС.

«Молчание не только в отношении показаний, но и в отношении предъявленного обвинения», — заявил защитник по назначению.

По версии следствия, обвиняемая расправилась с дедушкой и бабушкой у них в квартире, а потом попыталась скрыть преступление. При осмотре квартиры потерпевших установлено, что помещение было обработано химическим раствором щелочи.

Правоохранители выяснили, что фигурантка готовилась к преступлению — она заранее купила строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Обвиняемая не работала, Тархов оплачивал ей съемную квартиру в центре Самары. Сообщалось, что несколько лет назад она даже лежала в рехабе из-за наркотической зависимости.

О расправе над Тарховым и его женой стало известно 5 февраля. Тогда же была задержана и их внучка. Предположительно, она расправилась с родственниками из-за 145 миллионов рублей.

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