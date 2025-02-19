Тренер сборной России по биатлону счел подопечных неспособными бороться за медали ЧМ

Каминский назвал Смольского единственным претендентом на медали ЧМ из РФ и РБ

Тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о том, кто из его подопечных, а также спортсменов из Белоруссии, мог бы побороться за медали проходящего в Швейцарии чемпионата мира-2025. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

По его мнению, на это способен только белорус Антон Смольский. «Только один он? Да, только он», — заявил Каминский.

Каминский также заявил, что не смотрит трансляции гонок чемпионата мира. «Если говорить о результатах, то меня особенно ничего не удивило ни в лыжном ходе, ни в плане стрельбы», — добавил он.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению Международного союза биатлонистов (IBU). Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.