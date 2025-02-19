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17:48, 19 февраля 2025Спорт

Тренер таджикского «Равшана» упрекнул «Спартак» за расточительность на трансферном рынке

Дмитрий Черышев упрекнул «Спартак» за расточительность на трансферном рынке
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Соколов / РИА Новости

Российский тренер таджикского «Равшана» Дмитрий Черышев упрекнул московский «Спартак» за расточительность на трансферном рынке. Его слова приводит «РБ Спорт».

По его мнению, красно-белые потратили слишком большую сумму. «Я считаю, что это некрасиво сейчас по отношению к ситуации, которая происходит», — заявил Черышев.

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Тренер добавил, что сейчас нужно развивать молодых российских футболистов, так как клубы из РФ не участвуют в еврокубках. «Ну займут они второе место или третье, потратив такие баснословные деньги. А дальше что?» — поинтересовался он.

В нынешнем межсезонье «Спартак» приобрел троих футболистов: российского голкипера Илью Помазуна, нападающего из Тринидада и Тобаго Лева Гарсию и аргентинского вингера Пабло Солари. По данным портала Transfermarkt, красно-белые потратили 29,9 миллиона евро. «Зенит» на перешедшего в клуб зимой бразильца Луиса Энрике потратил 33 миллиона евро.

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