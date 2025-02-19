Тренер таджикского «Равшана» упрекнул «Спартак» за расточительность на трансферном рынке

Российский тренер таджикского «Равшана» Дмитрий Черышев упрекнул московский «Спартак» за расточительность на трансферном рынке. Его слова приводит «РБ Спорт».
По его мнению, красно-белые потратили слишком большую сумму. «Я считаю, что это некрасиво сейчас по отношению к ситуации, которая происходит», — заявил Черышев.
Тренер добавил, что сейчас нужно развивать молодых российских футболистов, так как клубы из РФ не участвуют в еврокубках. «Ну займут они второе место или третье, потратив такие баснословные деньги. А дальше что?» — поинтересовался он.
В нынешнем межсезонье «Спартак» приобрел троих футболистов: российского голкипера Илью Помазуна, нападающего из Тринидада и Тобаго Лева Гарсию и аргентинского вингера Пабло Солари. По данным портала Transfermarkt, красно-белые потратили 29,9 миллиона евро. «Зенит» на перешедшего в клуб зимой бразильца Луиса Энрике потратил 33 миллиона евро.