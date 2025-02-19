«Настоящая лазанья с мясом». Найденный во время боя предмет изменил жизнь бойца СВО

Боец ВС РФ Балашов заявил, что найденный под Изюмом сухпаек изменил его жизнь

Участник специальной военной операции (СВО) Владислав Балашов во время боев в Харьковской области нашел сухпаек, который буквально изменил его жизнь. Благодаря традиционному блюду итальянской кухни мужчина нашел для себя занятие по возвращении с СВО.

Как рассказал ветеран спецоперации Telegram-каналу «Герои спецоперации Z», он служил в Харьковской области в должности наводчика самоходной гаубицы. Однажды в районе города Изюма он вместе с сослуживцем нашел произведенные в Бельгии сухпайки. По словам Балашова, он удивился, обнаружив внутри «настоящую лазанью с мясом». Надписи на упаковках указывали, что при производстве продукции использовалась технология сублимации.

Спустя время, когда бывший военный решил заняться бизнесом, он вспомнил об этом методе заготовки блюд. «Что побудило изучить этот вопрос (...) Когда решали, чем заняться, и увидели про сублимацию, всплыл этот момент в памяти», — отметил ветеран.

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Ветераны СВО идут в бизнес и осваивают новые профессии

Другой участник СВО Роман Карчагин открыл собственное дело в Южно-Сахалинске благодаря помощи центра занятости населения. Изначально мужчина обращался в кадровый центр за содействием в поиске работы, однако подходящих вакансий долгое время не находилось.

Специалисты предложили Карчагину тест на предпринимательские способности, который он успешно прошел. Затем он защитил бизнес-план и получил единовременную финансовую помощь, которую направил на приобретение оборудования и материалов для старта бизнеса. Карчагин открыл мастерскую по производству деревянной мебели и аксессуаров.

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Новосибирец Виталий Исаев отправился в зону СВО добровольцем, несмотря на наличие брони по профессии. Вернувшись со службы, он освоил новую для себя специальность и вновь устроился на племзавод «Ирмень», где до этого работал в должности машиниста зерноочистительного комплекса, обслуживал сложную массивную технику.

Вернувшись домой, я решил получить новую специальность. Стал искать, где ее можно приобрести. Нашел институт дополнительного профессионального образования на базе Новосибирского аграрного университета, связался с куратором. Как участника СВО меня внесли в программу "Демография", и я прошел обучение по специальности оператор беспилотных авиационных систем с массой до 30 килограммов и меньше Виталий Исаев ветеран специальной военной операции

Бойцов СВО привлекают к воспитательной работе в школах

Кроме того, участники СВО активно привлекаются к работе с учащимися школ. Как рассказал замминистра просвещения России Александр Бугаев, в учебных заведения есть форматы встреч с бойцами и мероприятия, которые направлены на увековечивание памяти героев. Он отметил, что опыт этих людей, которые приходят в школу, очень важен прежде всего с воспитательной точки зрения.

Участники специальной военной операции широко привлекаются вообще к воспитательной работе. Если человек имеет педагогическое образование или получает его сейчас, многие выбирают именно такую возможность по тем льготам, которые предоставляются по завершении участия в СВО нашим героям Александр Бугаев первый заместитель министра просвещения России

Так, в середине января учеников девятого класса школы номер 1 города Холмска на Сахалине научили выживать в зоне спецоперации. Урок для школьников провел участник СВО Николай Трубников, параллельно ведущий курс по основам безопасности и защиты Родины, который поделился с детьми примерами из личного опыта.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Тогда же стало известно, что бойцы СВО стали руководителями учебных и медицинских учреждений в ряде регионов России.