Участник СВО нашел во время боя один предмет и изменил жизнь

Ветеран СВО Балашов заявил, что найденный под Изюмом сухпаек изменил его жизнь

Участник специальной военной операции (СВО) Владислав Балашов во время боев в Харьковской области нашел предмет, который изменил его жизнь по возвращении к гражданской жизни. Рассказ Балашова приводит Telegram-канал «Герои спецоперации Z».

Как рассказал ветеран СВО, в Харьковской области он служил в должности наводчика самоходной гаубицы и в районе города Изюма он вместе с сослуживцем нашел произведенные в Бельгии сухпайки. По рассказу Балашова, он удивился, обнаружив внутри «прямо хорошую лазанью с мясом». Надписи на продуктах указывали, что при производстве использовалась технология сублимации. И спустя время, когда бывший военный решил заняться бизнесом, он вспомнил об этом методе производства заготовок блюд.

«Что побудило изучить этот вопрос (...) Когда решали, чем заняться, и увидели про сублимацию, всплыл этот момент в памяти», — заявил ветеран.

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