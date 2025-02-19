В Кремле назвали отношения с США плачевными

Песков: Отношения России и США находятся в плачевном состоянии

Отношения России и США на данном этапе находятся в плачевном состоянии. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Сейчас находятся в плачевном состоянии», — отметил представитель Кремля.

При этом Песков указал, что кризис двусторонних отношений вызван политикой администрации предыдущего президента США Джо Байдена. По его словам, нужно провести работу для восстановления доверия между Москвой и Вашингтоном, чему способствовала встреча в Эр-Рияде.

Ранее Песков заявил, что в ходе переговоров в Саудовской Аравии Россия и США сделали важный шаг в сторону урегулирования вооруженного конфликта на Украине. Он добавил, что о полноценном улучшении рано говорить, но у двух сторон «деловой настрой» по этому вопросу.