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11:48, 19 февраля 2025Мир

В Кремле назвали отношения с США плачевными

Песков: Отношения России и США находятся в плачевном состоянии
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Отношения России и США на данном этапе находятся в плачевном состоянии. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Сейчас находятся в плачевном состоянии», — отметил представитель Кремля.

При этом Песков указал, что кризис двусторонних отношений вызван политикой администрации предыдущего президента США Джо Байдена. По его словам, нужно провести работу для восстановления доверия между Москвой и Вашингтоном, чему способствовала встреча в Эр-Рияде.

Ранее Песков заявил, что в ходе переговоров в Саудовской Аравии Россия и США сделали важный шаг в сторону урегулирования вооруженного конфликта на Украине. Он добавил, что о полноценном улучшении рано говорить, но у двух сторон «деловой настрой» по этому вопросу.

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