В МВД заметили увеличение числа детей среди пострадавших от кибермошенничества

МВД: В России увеличивается число детей, пострадавших от IT-преступлений

В России увеличивается число детей, пострадавших от IT-преступлений. Об этом заявил заместитель главы МВД России Андрей Храпов на форуме «Кибербезопасность в финансах», передает ТАСС.

По его данным, часто детям звонят с требованием вынести деньги родителей. Например, у подростков находят компрометирующие переписки в социальных сетях, которые кибермошенники используют для шантажа.

Ранее Храпов рассказал, что в 2024 году в России ущерб от киберпреступлений вырос на 36 процентов и составил 200 миллиардов рублей.

В октябре 2024 года генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в рамках координационного совещания заявил о низком уровне раскрываемости киберпреступлений в России.