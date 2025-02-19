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11:45, 19 февраля 2025Силовые структуры

В России ущерб от IT-преступлений в 2024 году вырос на 36 процентов

МВД: В России ущерб от IT-преступлений в 2024 году составил 200 млрд рублей
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom  

В 2024 году в России ущерб от киберпреступлений вырос на 36 процентов. Об этом заявил заместитель главы МВД России Андрей Храпов на форуме «Кибербезопасность в финансах», передает ТАСС.

По его данным, ущерб от IT-преступлений в 2024 году составил 200 миллиардов рублей, хотя общее число потерпевших осталось почти таким же, как в 2023 году.

Ранее на круглом столе, организованном порталом «Право.ru» совместно с компанией «Коблев и партнеры», специалисты в области юриспруденции и IT-безопасности обсудили актуальные вопросы борьбы с киберпреступлениями. Среди ключевых — проблемы правоприменения, соотношение преступлений и наказаний, а также несовершенство законодательства в области киберпреступлений.

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