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15:45, 19 февраля 2025Наука и техника

В России начали испытания самолетов УТС-800

УЗГА: Первые учебные самолеты УТС-800 для Минобороны приступили к испытаниям
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Первые два серийных учебно-тренировочных самолета УТС-800 начали проходить испытания. Об этом официальный представитель Уральского завода гражданской авиации (УЗГА, разработчик и производитель самолета) сообщил РИА Новости.

«Переданные в конце 2024 года Министерству обороны России два учебно-тренировочных самолета УТС-800 приступили к программе испытаний. Первый борт УТС-800 также продолжает летные испытания. Проведенные полеты показали правильность принятых основных технических и эргономических решений», — сказал собеседник агентства.

По оценке летчиков, испытывающих машину, УТС-800 отличается устойчивостью и легкостью в управлении. Благодаря этому самолет может прощать ошибки в пилотировании. Согласно заключению пилотов, новый самолет пригоден для летчиков низкой квалификации.

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Представитель УЗГА отметил, что в ходе испытаний подтвердили основные характеристики самолета, включая посадочную скорость и скорость отрыва. Также у самолета хороший обзор, несмотря на расположение двигателя в передней части, высокая скороподъемность и большая тяговооруженность.

В декабре 2024 года стало известно, что Минобороны передали первые серийные УТС-800. Использование УТС-800 с турбовинтовым двигателем в программе обучения пилотов снизит стоимость подготовки курсантов и повысит ее эффективность.

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