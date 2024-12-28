Минобороны России передали первые самолеты УТС-800

Первые учебно-тренировочные самолеты УТС-800 передали Минобороны

Первые учебно-тренировочные самолеты УТС-800 передали Министерству обороны России. Об этом сообщил официальный представитель Уральского завода гражданской авиации (УЗГА), передает ТАСС.

Отмечается, что в разное время для первоначальной и основной подготовки курсантов использовали чехословацкие реактивные самолеты L-29 Delfin и L-39 Albatros.

«Эти два серийных УТС-800 подключат к летным испытаниям. В высших учебных заведениях Министерства обороны как во времена СССР, так и в настоящее время самолет такого класса отсутствует», — сообщил представитель УЗГА.

Он подчеркнул, что использование УТС-800 в программе обучения пилотов снизит стоимость подготовки курсантов и повысит ее эффективность.

В декабре 2023 года стало известно, что Опытно-конструкторское бюро имени А.И. Микояна Объединенной авиастроительной корпорации разработает для Воздушно-космических сил России самолет МиГ-УТС, который заменит L-39. Журнал «Горизонты» писал, что летный ресурс нового самолета будет почти вдвое выше, чем у L-39.

