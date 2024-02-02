Озвучены характеристики российского МиГ-УТС

Летный ресурс реактивного самолета МиГ-УТС будет почти вдвое выше, чем у Л-39

Летный ресурс российского перспективного реактивного однодвигательного самолета МиГ-УТС, который станет частью нового учебно-тренировочного комплекса, будет почти вдвое выше, чем у чехословацкого Л-39, и составит 8 750 часов. Характеристики самолета озвучены в журнале «Горизонты».

Длина МиГ-УТС — 11,6 метра, размах крыла — почти 11 метров, масса пустого самолета — 3,5 тонны, дальность полета — 1,3 тысячи километров, масса переносимой полезной нагрузки (подвесной топливный бак или вооружение) — до 1 тонны. Самолет будет способен переносить восьмикратную положительную и трехкратную отрицательную перегрузки.

Кабина МиГ-УТС создается с использованием задела по самолету МиГ-АТ. В частности, она получит современные многофункциональные индикаторы диагональю 15 дюймов. В задней кабине, где будет располагаться инструктор, будет размещена аппаратура для имитации учебных ситуаций.

Двигатель МиГ-УТС — двухконтурный турбореактивный АИ-222-25, использующийся на учебно-боевом самолете Як-130.

В декабре 2023 года в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что Опытно-конструкторское бюро Микояна разработает для Воздушно-космических сил России новый учебно-тренировочный самолет на замену Л-39.